Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Esports World Cup 2025. Плей-офф. День 7
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Counter-Strike 2 добавили функцию возврата украденных скинов

В Counter-Strike 2 добавили функцию возврата украденных скинов
Аудио-версия:
Комментарии

В CS2 появилась новая функция, позволяющая игрокам возвращать украденные предметы из инвентаря после взлома аккаунта. Это обновление под названием «Защита сделки» было добавлено Valve с запуском третьего сезона Premier. Новая опция позволит владельцам аккаунтов отменять обмены и возвращать скины, если они были украдены, а доступ к учётной записи был восстановлен.

Суть функции заключается в том, что при активации получатель украденных предметов не сможет передать их другим пользователям в течение семи дней. В случае если аккаунт был взломан, владельцы смогут отменить сделку, вернув себе свои предметы. Однако после отмены обмена они не смогут использовать Торговую площадку и передавать вещи в течение 30 дней.

На данный момент «Защита сделки» работает только для предметов из CS2. В будущем Valve планирует расширить эту функцию, добавив поддержку предметов из других игр. Пока что игроки не могут обменивать предметы из CS2 с вещами из других тайтлов, так как система не поддерживает такие смешанные обмены.

Напомним, третий сезон Premier стартовал в ночь на 17 июля. В этом обновлении также были изменены маппул и внесены корректировки в баланс оружия и экономику игры.

Материалы по теме
В файлах Counter-Strike 2 нашли намёки на добавление гранат-растяжек и нового режима
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android