Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Esports World Cup 2025. Плей-офф. День 7
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Зак Снайдер надеется снять продолжение «Мятежной Луны»

Зак Снайдер надеется снять продолжение «Мятежной Луны»
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Variety взяло интервью у режиссёра Зака Снайдера («Человек из стали»). Он рассказал о планах на продолжение франшизы «Мятежная Луна».

По словам постановщика, он не знает, планирует ли Netflix начать производство третьей части серии. Сам Снайдер занят другим проектом для стримингового сервиса — боевиком про полицию Лос-Анджелеса. После съёмок новой картины режиссёр готов вернуться к «Мятежной Луне».

Честно говоря, процесс создания одновременно двух «Мятежных лун» — сильно изматывающий и долгий. Я рад, что получилось немного отдохнуть. Мне безумно нравится франшиза, но небольшой перерыв тоже не помешает. Посмотрим, что будет после того, как я закончу новый фильм. У меня есть масса историй по «Мятежной Луне». Они буквально бесконечны. Но посмотрим, что будет дальше.

Первая часть «Мятежной Луны» вышла на Netflix в 2023 году, а вторая — в 2024-м. Критики уничтожили оба фильма — на Rotten Tomatoes фильмы получили 22% и 16% свежести. В Netflix планировали создать свою гигантскую фантастическую франшизу не только с фильмами. По серии фильмов 16 июля состоялся релиз кооперативного мобильного экшена Blood Line: A Rebel Moon Game.

Материалы по теме
Красивые динозавры. Стоит ли смотреть фильм «Мир Юрского периода: Возрождение»
Красивые динозавры. Стоит ли смотреть фильм «Мир Юрского периода: Возрождение»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android