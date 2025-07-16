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iPhone 17 Pro и Pro Max лишатся титанового корпуса

iPhone 17 Pro и Pro Max лишатся титанового корпуса
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По данным издания 9to5Mac, модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max лишатся титанового корпуса. Применение материала в составе премиальных моделей смартфонов было одной из их главных особенностей. Вместо этого титановый корпус может получить модель iPhone 17 Air.

По данным инсайдеров, включая авторитетных аналитиков Мин-Чи Куо и Джеффа Пу, старшие версии iPhone 17 Pro и Pro Max вернутся к использованию алюминиевых корпусов, что удивительно. А в модели 17 Air будет куда меньшее содержание, и это решение выглядит неожиданным.

Почему? Во-первых, компания Apple традиционно позиционирует титан как «профессиональную» функцию и ключевое отличие в дизайне. Второе — если Apple хотела со временем отказаться от титана, зачем использовать его в новой модели, которая вряд ли изменится в ближайшее время?

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