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«Лучший фильм о Джеймсе Бонде»: звезда «Супермена» Дэвид Коренсвет — о «Казино Рояль»

«Лучший фильм о Джеймсе Бонде»: звезда «Супермена» Дэвид Коренсвет — о «Казино Рояль»
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На шоу Royal Court гостем стал звезда нового «Супермена» Дэвид Коренсвет. Он рассказал о своём отношении к фильмам про Джеймса Бонда.

По словам артиста, «Казино Рояль» — лучшая картина про агента 007. Коренсвет настолько любит этот фильм, что с лёгкостью может процитировать знаменитые эпизоды из ленты.

«Казино Рояль» — это не только отличный фильм, но ещё и величайший фильм о Бонде, из когда-либо созданных. Я думаю, это один из лучших фильмов всех времён. Одной из моих любимых сцен является эпизод из самого начала, где Бонд приходит к злодею и тот ему говорит: «Чтобы стать агентом с двумя нулями, нужно совершить два убийства. Первое — всегда самое трудное». И Бонд ему отвечает: «Не волнуйся, это будет вторым» — и стреляет в него. Гениально.

«Казино Рояль» режиссёра Мартина Кэмпбелла вышел в 2006 году и стал культовым среди зрителей: на агрегаторе IMDB картина получила оценку 8/10. Фильм стал первым в серии про Джеймса Бонда, где главную роль сыграл Дэниэл Крэйг («Достать ножи»). Он воплотил агента 007 на экране в последующих четырёх картинах.

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