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«Zontix спокойно может капитанить»: аналитик OverDrive — о перспективах Team Spirit в CS2

«Zontix спокойно может капитанить»: аналитик OverDrive — о перспективах Team Spirit в CS2
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Известный киберспортивный аналитик Алексей OverDrive Бирюков сделал заявление о перспективах игрока Мирослава Zontix Плахотя:

Zontix спокойно может капитанить, есть турниры, где он своими коллами выигрывал игры, тот же победный BLAST Spring.

По мнению OverDrive, Zontix обладает всеми необходимыми качествами для роли капитана:

  • Проверенный опыт – неоднократно приводил команды к победам благодаря грамотным решениям;
  • Хладнокровие – сохраняет ясность мышления в самых напряженных моментах;
  • Тактическое мышление – способен находить нестандартные решения в сложных ситуациях.

В сообществе CS2 уже отмечают, что переход Zontix на капитанскую позицию может стать одним из самых значимых трансферов сезона. Официальных заявлений от Team Spirit пока нет.

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