«Второго сезона буквально не существует»: актёр Колин Фаррелл — о продолжении «Пингвина»

Издание Variety взяло интервью у звезды сериала «Пингвин» Колина Фаррелла. Он рассказал о втором сезоне знаменитого шоу.

По словам артиста, производство продолжения криминального сериала ещё не началось. При этом, Фаррелл намекнул, что Пингвин вернётся в «Бэтмене 2» Мэтта Ривза.

Второго сезона пока не существует. Если бы было продолжение, мне бы сказали соврать вам, но честно, ничего нет. Поскольку шоу стало успешным, конечно мы обсуждали второй сезон. Но дальше обсуждений дело не зашло. Есть «Бэтмен 2», сценарий которого я ещё не читал, но надеюсь, что скоро прочту.

Мини-сериал «Пингвин» вышел в 2024 году на стриминговом сервисе HBO Max. Шоу было с восторгом принято как зрителями, так и критиками: на агрегаторе Rotten Tomatoes сериал рекомендуют к просмотру 95% обозревателей и 85% зрителей.