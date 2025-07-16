Итоги первого дня турнира FISSURE Playground 1 по CS2

Вчера, 15 июля, стартовал турнир от киберспортивной студии FISSURE — FISSURE Playground 1 по CS2, в турнире участвуют 16 команд, разыгрывающих 1 $ млн.

Итоги первого дня FISSURE Playground 1:

GamerLegion 2:1 Wildcard;

Lynn Vision 2:0 3DMAX;

SAW 2:0 FURIA;

paiN 2:0 Rare Atom;

TYLOO 2:0 Virtus.pro;

Complexity 2:1 BetBoom.

Наиболее напряжённой получилась игра между Virtus.pro и TYLOO. На Inferno российская команда проигрывала 0:8, но попыталась отыграться — безуспешно. На Anubis счёт оказался близким (16:14), однако VP так и не смогли одержать победу над китайским коллективом.

Российская BetBoom Team также потерпела поражение в упорной борьбе с Complexity — 1:2.

FISSURE Playground #1 — турнир от киберспортивной студии FISSURE. В мероприятии участвуют 16 коллективов, приглашённых на основании рейтинга Valve. FISSURE Playground 1 проходит с 15 по 20 июля в «Сава-центре» в Белграде. По итогам групповой стадии в плей-офф пройдут восемь команд. Призовой фонд составит 1 $ млн, из которых игрокам передадут $ 450 тыс., клубу — $ 550 тыс.