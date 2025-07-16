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В Netflix разочарованы отсутствием номинаций на премию «Эмми» у «Игры в кальмара»

В Netflix разочарованы отсутствием номинаций на премию «Эмми» у «Игры в кальмара»
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Издание Variety взяло интервью у руководителя отдела контента Netflix Белы Бахарии. Она рассказала о своём отношении к отсутствию номинаций на премию «Эмми» у сериала «Игра в кальмара».

По словам Бахарии, шоу оказало большое влияние на культуру телевидения. При этом она разочарована тем, что у автора сериала Хвана Дон-хёка нет номинаций на премию «Эмми» 2025 за создание второго и третьего сезонов.

«Игра в кальмара» оказала невероятное культурное влияние на телевидение — это крупнейшее шоу в мире. Первый сезон действительно вошёл в историю премии «Эмми», но второй и третий тоже очень понравились зрителям. Я разочарована за режиссёра Хвана Дон-хёка и актёрский состав. Они не получили должного признания, если учитывать, сколько зрителей по всему миру так полюбили сериал. Я разочарована, что шоу не отмечают наградами так, как оно заслуживает.

Второй сезон «Игры в кальмара» вышел на Netflix 26 декабря 2024 года, а третий — спустя полгода, 27 июня. Скорый выход продолжения стал возможным благодаря параллельным съёмкам — оба сезона знаменитого шоу снимали одновременно. Сейчас в разработке находится американский спин-офф «Игры в кальмара», над которым трудится Дэвид Финчер. Сам автор шоу заявлял, что якобы не знает ничего о новом проекте.

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