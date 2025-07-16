Jame высказался об изменениях маппула в CS2

Капитан команды PARIVISION по CS2 Джами Jame Али прокомментировал обновления в соревновательном маппуле игры, сделав шуточное замечание в своём телеграм-канале.

Оверпасс тайм, можно и тг начать вести после такой новости.

Джами считает Overpass одной из своих любимых карт.

Недавно в Counter-Strike 2 был выпущен патч, в рамках которого Overpass заменил Anubis в турнирном маппуле. Также разработчики анонсировали начало третьего сезона Premier и внесли корректировки в экономику игры.

Напомним, что Jame является победителем мэйджора в составе Outsiders, а также многолетним лидером Virtus.pro, сейчас же он является капитаном команды PARIVISION.