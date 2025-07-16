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EA Sports FC 26 дата выхода, фифа 26

Стала известна точная дата выхода EA Sports FC 26
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За пару часов до трейлера стала известна точная дата выхода EA Sports FC 26 благодаря billbil-kun. У футбольного симулятора уже традиционно будет две даты появления — для покупателей стандартного издания и для владельцев ультимативной версии.

Дата выхода EA Sports FC 26:

  • стандартное издание — 26 сентября 2025 года;
  • ультимативное издание — 19 сентября 2025 года.

Вдобавок billbil-kun подтвердил, что EA Sports FC 26 выйдет на Nintendo Switch 2. Всего футбольный симулятор будет доступен на семи платформах: PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и ПК.

Стоимость всех версий составит $ 70 в США и € 80 – в Европе, кроме ПК ($ 60 и € 70) и Switch 1 ($ 50 и € 60).

На обложке Ultimate Edition игры оказался Ибрагимович:
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