Вышел трейлер фильма «После охоты» с Эндрю Гарфилдом и Джулией Робертс

Студия Sony Pictures выпустила трейлер фильма «После охоты». Премьера триллера состоится 17 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Releasing UK. Права на видео принадлежат Amazon.

Сюжет картины повествует о профессоре колледжа, коллегу которой обвинили в сексуальных домогательствах. Она решает разобраться в происходящем и защитить друга. Со временем героиня начинает открывать мрачные тайны своего прошлого.

Главные роли в ленте сыграли Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»), Джулия Робертс («Красотка») и Хлоя Севиньи («Парни не плачут»). Режиссёром «После охоты» выступил Лука Гуаданьино — автор знаменитого фильма «Претенденты».