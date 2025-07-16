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Вышел трейлер фильма «После охоты» с Эндрю Гарфилдом и Джулией Робертс

Вышел трейлер фильма «После охоты» с Эндрю Гарфилдом и Джулией Робертс
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Студия Sony Pictures выпустила трейлер фильма «После охоты». Премьера триллера состоится 17 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Releasing UK. Права на видео принадлежат Amazon.

Сюжет картины повествует о профессоре колледжа, коллегу которой обвинили в сексуальных домогательствах. Она решает разобраться в происходящем и защитить друга. Со временем героиня начинает открывать мрачные тайны своего прошлого.

Главные роли в ленте сыграли Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»), Джулия Робертс («Красотка») и Хлоя Севиньи («Парни не плачут»). Режиссёром «После охоты» выступил Лука Гуаданьино — автор знаменитого фильма «Претенденты».

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