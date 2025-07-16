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Очень странные дела пятый сезон трейлер смотреть онлайн

Вышел трейлер пятого сезона сериала «Очень странные дела» — премьера 26 ноября
Аудио-версия:
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Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер пятого сезона сериала «Очень странные дела». Продолжение знаменитого мистического шоу выйдет в трёх частях: первая — 26 ноября, вторая — 25 декабря, а последний эпизод — 31 декабря. Всего в сезоне будет восемь серий.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет продолжит рассказывать историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако монстр исчез. Параллельно правительство ведёт поиски Одиннадцатой и объявляет в Хокинсе карантин.

Пятый сезон станет для «Очень странных дел» финальным. Съёмки заключительных эпизодов велись на протяжении почти целого года. Они стартовали после новогодних праздников в начале 2024 года и продлились вплоть до середины декабря.

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