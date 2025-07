Стал известен хронометраж фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги»

Сеть кинотеатров AMC раскрыла официальный хронометраж фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги». Супергеройская картина будет идти 1 час 55 минут.

Фото: AMC

Таким образом, лента станет одним из самых коротких фильмов киновселенной Marvel — на уровне «Доктора Стрэнджа» 2016 года и «Тора» 2011. По хронометражу картина обгоняет только «Невероятного Халка» и «Капитан Марвел 2».

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» расскажет об отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В ленте не раскроют историю происхождения команды, поскольку это уже делали в других фильмах, а сосредоточатся на других аспектах сценария. Главные роли исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»).