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Появился первый постер фильма «Супергёрл» с Милли Олкок

Появился первый постер фильма «Супергёрл» с Милли Олкок
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Режиссёр нового «Супермена» Джеймс Ганн опубликовал первый постер фильма «Супергёрл». Картина выйдет в кино 26 июня 2026 года.

Фото: Warner Bros.

На постере представлена исполнительница главной роли Милли Олкок («Дом дракона»), которая стоит в своём супергеройском костюме. Рядом с ней — изменённый слоган фильма «Супермен» — надпись Look Up («Посмотри вверх») перекрывается фразой Look Out («Осторожно»).

Съёмки фильма «Супергёрл» завершились в мае этого года. Будущая лента расскажет историю Кары Зор-Эл, кузины Супермена, которая путешествует по галактике в компании Суперпса и отправляется на некие «кровопролитные поиски мести». Главную роль сыграла звезда сериала «Дом дракона» Милли Олкок. Премьера картины состоится 26 июня 2026 года.

«Супергёрл» будет связана с новым фильмом про «Супермена»:
Новое начало для киновселенной DC. Каким получился фильм «Супермен»
Новое начало для киновселенной DC. Каким получился фильм «Супермен»
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