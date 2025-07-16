По My Little Pony снимут игровой фильм

Издание Variety сообщило, что по франшизе My Little Pony («Мой маленький пони») готовят игровой фильм. Дата выхода картины про разноцветных пони неизвестна.

Производством игровой адаптации занимаются студии Hasbro Entertainment и Amazon. В новом фильме будут задействованы живые актёры, а самих пони воссоздадут с помощью графики.

Франшиза My Little Pony основана на серии игрушек, выпущенной в 1980 году компанией Hasbro. С тех пор вышло пять мультсериалов и девять полнометражных фильмов, рассказывающих о дружбе разноцветных пони. Экранизации получили огромную фан-базу по всему миру, а самым популярным шоу стало «Мой маленький пони: Дружба – это чудо», которое транслировалось с 2010 по 2019 год на канале The Hub.