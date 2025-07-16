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По My Little Pony снимут игровой фильм

По My Little Pony снимут игровой фильм
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Издание Variety сообщило, что по франшизе My Little Pony («Мой маленький пони») готовят игровой фильм. Дата выхода картины про разноцветных пони неизвестна.

Производством игровой адаптации занимаются студии Hasbro Entertainment и Amazon. В новом фильме будут задействованы живые актёры, а самих пони воссоздадут с помощью графики.

Франшиза My Little Pony основана на серии игрушек, выпущенной в 1980 году компанией Hasbro. С тех пор вышло пять мультсериалов и девять полнометражных фильмов, рассказывающих о дружбе разноцветных пони. Экранизации получили огромную фан-базу по всему миру, а самым популярным шоу стало «Мой маленький пони: Дружба – это чудо», которое транслировалось с 2010 по 2019 год на канале The Hub.

Другой ремейк популярного мультфильма — «Лило и Стич»:
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