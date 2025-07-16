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Появился первый кадр фильма «Семья напрокат» с Бренданом Фрейзером

Появился первый кадр фильма «Семья напрокат» с Бренданом Фрейзером
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Студия Searchlight показала первый кадр фильма «Семья напрокат». Комедийная картина выйдет в кино 21 ноября.

Фото: Searchlight

Сюжет ленты посвящён актёру, который живёт и работает в Токио. Он соглашается сняться в рекламе «семьи напрокат» в роли типичного американца. Но как только он приступает к работе, то осознаёт, насколько важной оказалась его роль в том, что казалось маленькой рекламой. По ходу сюжета он заводит неожиданные знакомства и открывает для себя радости, которые дарит ему его «семья».

Главную роль в «Семье напрокат» сыграл Брендан Фрейзер («Кит»). Режиссёром ленты выступила Хикари — автор японской драмы «37 секунд».

Ещё одна комедия — с Джоном Синой и Идрисом Эльбой:
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