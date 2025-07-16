«Мы хотим геймплей»: вышел первый трейлер EA Sports FC 26

EA опубликовала первый трейлер EA Sports FC 26, в котором даже высмеяла свои прошлые дебютные трейлеры — вместо кинематографичных и драматичных «фильмов» разработчики сосредоточились на игровом процессе футбольного симулятора в своём дебютном ролике.

Видео доступно на YouTube-канале EA Sports FC. Права на видео принадлежат EA Sports.

EA Sports FC 26 выходит 26 сентября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и ПК. Желающие начать играть раньше могут приобрести ультимативное издание или подписку EA Play, благодаря которым доступ к игре можно получить уже с 19 сентября.

Предзаказы игры уже стартовали: владельцы EA Sports FC 25, EA Sports FC 24 и FIFA 23 могут купить ультимативное издание со скидкой в 10%.