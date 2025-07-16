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Трейлер фильма «Мортал Комбат 2» выйдет 17 июля — новый постер

Трейлер фильма «Мортал Комбат 2» выйдет 17 июля — новый постер
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Студия Warner Bros. объявила дату выхода первого трейлера фильма «Мортал Комбат 2». Ролик покажут 17 июля в 18:00 мск.

Кроме того, студия показала новый постер картины. На нём изображён знаменитый дракон — символ турнира «Смертельная битва».

Фото: Warner Bros.

Премьера фильма «Мортал Комбат 2» в мировом прокате состоится 24 октября — спустя 99 дней после выхода первого трейлера. Главные роли в ленте сыграли Карл Урбан («Пацаны»), Льюис Тан («Дэдпул и Росомаха»), Хироюки Санада («Сёгун»), Джессика Макнэми («Пианино») и другие актёры. Ранее сценарист картины Джереми Слэйтер говорил, что новая часть станет гораздо масштабнее первой.

Ранее появилась информация о другой экранизации файтинга — Street Fighter:
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