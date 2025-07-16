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Team Spirit и PARIVISION вышли в полуфинал Esports World Cup 2025 по Dota 2

Team Spirit и PARIVISION вышли в полуфинал Esports World Cup 2025 по Dota 2
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В Эр-Рияде завершился первый день плей-офф Esports World Cup 2025 по «Доте» с призовым фондом $ 3 млн. По итогам среды в полуфинал вышли две российские команды — Team Spirit и Aurora Gaming.

«Драконы» в 1/4 финала одолели европейский ростер Gaimin Gladiators — 2:0. На первой карте Team Spirit отыграла 25 000 золота и совершила невероятный камбэк в лейте, после чего разгромила «гладиаторов» во втором сете.

Dota 2. Esports World Cup 2025 . 1/4 финала
16 июля 2025, среда. 12:25 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
Gaimin Gladiators

В СНГ-дерби PARIVISION оказалась сильнее Aurora Gaming. Пятёрка Дукалиса уверенно победила на первой карте, затем позволила сравнять счёт (во многом из-за неудачного пика), но в финальной игре снова разгромила оппонентов.

Dota 2. Esports World Cup 2025 . 1/4 финала
16 июля 2025, среда. 15:45 МСК
Aurora Gaming
Окончен
1 : 2
PARIVISION

Team Spirit и PARIVISION сразятся между собой в полуфинале в пятницу, 18 июля. Участники второго полуфинала станут известны завтра — борьбу на турнире продолжают BetBoom Team и Tundra Esports, а также Liquid и Falcons. Победитель Кубка мира по киберспорту в Dota 2 заберёт главный приз в размере $ 1,5 млн.

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