Team Spirit и PARIVISION вышли в полуфинал Esports World Cup 2025 по Dota 2

В Эр-Рияде завершился первый день плей-офф Esports World Cup 2025 по «Доте» с призовым фондом $ 3 млн. По итогам среды в полуфинал вышли две российские команды — Team Spirit и Aurora Gaming.

«Драконы» в 1/4 финала одолели европейский ростер Gaimin Gladiators — 2:0. На первой карте Team Spirit отыграла 25 000 золота и совершила невероятный камбэк в лейте, после чего разгромила «гладиаторов» во втором сете.

В СНГ-дерби PARIVISION оказалась сильнее Aurora Gaming. Пятёрка Дукалиса уверенно победила на первой карте, затем позволила сравнять счёт (во многом из-за неудачного пика), но в финальной игре снова разгромила оппонентов.

Team Spirit и PARIVISION сразятся между собой в полуфинале в пятницу, 18 июля. Участники второго полуфинала станут известны завтра — борьбу на турнире продолжают BetBoom Team и Tundra Esports, а также Liquid и Falcons. Победитель Кубка мира по киберспорту в Dota 2 заберёт главный приз в размере $ 1,5 млн.