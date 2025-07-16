Команда из России сыграет в финале по Dota 2 на Кубке мира по киберспорту

В финале турнира по Dota 2 на Кубке мира по киберспорту – 2025 в Эр-Рияде гарантированно сыграет минимум одна команда из России.

По результатам первого дня плей-офф EWC в полуфинал прошли Team Spirit и PARIVISION, которые сразятся между собой. Победитель выйдет в гранд-финал, проигравший сыграет в матче за третье место.

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Кроме того, во второй части сетки продолжают борьбу другие представители России — завтра BetBoom Team сыграет с Tundra Esports, а российский мидер Станислав Malr1ne Поторак вместе с Falcons сразится с Liquid.

Esports World Cup по Dota 2 проходит с 8 по 19 июля в столице Саудовской Аравии. Призовой фонд турнира по «Доте» составляет $ 3 млн, а всего в рамках всех соревнований Кубка мира будет разыграно более $ 70 млн.