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Звезде «Гарри Поттера» Эмме Уотсон запретили водить машину из-за превышения скорости

Звезде «Гарри Поттера» Эмме Уотсон запретили водить машину из-за превышения скорости
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Издание BBC News сообщило, что суд запретил актрисе Эмме Уотсон водить автомобиль. Звезда «Гарри Поттера» не сможет садиться за руль в течение полугода.

Причиной решения суда стало нарушение скоростного режима. В июле прошлого года Уотсон вела синий автомобиль Audi со скоростью 38 миль в час (примерно 61 км) в зоне, где ограничение скорости составляет 30 миль в час (примерно 48 км/час). Нарушение произошло в городе Банбери.

Сама актриса не явилась на судебное заседание. Помимо запрета вождения, её приговорили к выплате штрафа в £ 1044 (около 109 тыс. рублей). Адвокат Уотсон заявил, что 35-летняя артистка учится в Оксфордском университете, но сможет выплатить штраф в полном объёме.

Гермиону в исполнении другой актрисы можно будет увидеть в новом сериале по «Гарри Поттеру»:
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