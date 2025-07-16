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Студия Warner Bros. в восторге от сценария фильма «Бэтмен 2» Мэтта Ривза

Студия Warner Bros. в восторге от сценария фильма «Бэтмен 2» Мэтта Ривза
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Издание Variety сообщило, что студия Warner Bros. прочла сценарий фильма «Бэтмен 2» Мэтта Ривза. Руководство осталось в восторге от сюжета будущей картины про защитника Готэма.

Ранее режиссёр нового «Супермена» Джеймс Ганн также говорил о своих впечатлениях от сценария. По словам постановщика, Ривз написал «великолепную» историю, которая должна удивить зрителей.

Сценарий к фильму «Бэтмен 2» был готов в конце июня. Режиссёр Мэтт Ривз написал его совместно с Маттсоном Томлином. Саму картину дважды откладывали из-за того, что авторы не могли дописать готовую историю. Премьера картины должна состояться 1 октября 2027 года. Сам Ривз сообщал, что события сиквела развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству.

Параллельно Джеймс Ганн участвует в разработке фильма о Бэтмене в киновселенной DC:
Джеймс Ганн вовлечён в работу над фильмом про Бэтмена в новой киновселенной DC
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