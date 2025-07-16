Федерация киберспорта теперь представлена во всех 89 регионах России

Федерация компьютерного спорта России достигла наибольшего показателя по количеству аккредитованных представительств среди всех спортивных федераций страны. Организация представлена во всех 89 регионах страны.

В 87 регионах действует региональная федерация компьютерного спорта, при этом работа по развитию киберспорта проводится во всех субъектах РФ — это локальные соревнования и отборочные на всероссийские турниры, развитие инфраструктуры, судейского сообщества и другие мероприятия.

20-21 июля в Москве пройдёт вторая часть чемпионата России по киберспорту — трофеи и призовые разыграют участники в пяти индивидуальных дисциплинах, включая Tekken 8 и StarCraft II.