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Федерация киберспорта теперь представлена во всех 89 регионах России

Федерация киберспорта теперь представлена во всех 89 регионах России
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Федерация компьютерного спорта России достигла наибольшего показателя по количеству аккредитованных представительств среди всех спортивных федераций страны. Организация представлена во всех 89 регионах страны.

В 87 регионах действует региональная федерация компьютерного спорта, при этом работа по развитию киберспорта проводится во всех субъектах РФ — это локальные соревнования и отборочные на всероссийские турниры, развитие инфраструктуры, судейского сообщества и другие мероприятия.

20-21 июля в Москве пройдёт вторая часть чемпионата России по киберспорту — трофеи и призовые разыграют участники в пяти индивидуальных дисциплинах, включая Tekken 8 и StarCraft II.

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