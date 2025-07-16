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Режиссёр Джеймс Ганн получил за «Супермена» $ 15 млн — в 20 раз больше Дэвида Коренсвета

Режиссёр Джеймс Ганн получил за «Супермена» $ 15 млн — в 20 раз больше Дэвида Коренсвета
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Издание Variety раскрыло гонорар режиссёра Джеймса Ганна за фильм «Супермен». По данным источников СМИ, постановщик получил $ 15 млн за съёмки супергеройской картины.

Таким образом, режиссёр заработал в 20 раз больше, чем исполнители главных ролей Дэвид Коренсвет и Рэйчел Броснахэн, которые воплотили на экране Супермена и Лоис Лейн — они заработали по $ 750 тыс. Кроме того, гонорар Ганна превысил заработок актёра Николаса Холта в 7,5 раза — за роль Лекса Лютора он получил $ 2 млн.

В издании отметили, что Ганн получил зарплату не только как режиссёр. Его гонорар увеличился в семь раз из-за того, что он занимает должность главы DC Studios.

Премьера «Супермена» состоялась 11 июля. Картина рассказывает о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль главного героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотила Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»). Роль фотографа Джимми Олсена исполнил Скайлер Джизондо («Лакричная пицца»), а в главного злодея перевоплотился Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»).

Что Джеймс Ганн приготовил для зрителей в новом фильме:
Новое начало для киновселенной DC. Каким получился фильм «Супермен»
Новое начало для киновселенной DC. Каким получился фильм «Супермен»
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