Расписание второго дня плей-офф Esports World Cup 2025 по Dota 2
Сегодня, 17 июля в столице Саудовской Аравии пройдут два оставшихся четвертьфинала турнира по Dota 2 в рамках Кубка мира по киберспорту.
Права на трансляцию матчей четвертьфинала EWC 2025 по Dota 2 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Победители обоих матчей пройдут во второй полуфинал Esports World Cup, где завтра встретятся в очной серии. Проигравшие займут 5–8-е места и получат по $ 125 тыс.
Матчи Esports World Cup 2025 по Dota 2 на четверг, 17 июля:
- 12:00. Четвертьфинал, BetBoom Team (Россия) — Tundra Esports (Европа);
- 15:30. Четвертьфинал, Team Liquid (Швеция) — Team Falcons (Ближний Восток).
Общий призовой фонд составляет $ 3 млн. Гранд-финал турнира пройдёт в субботу, 19 июля.
Комментарии