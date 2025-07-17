Расписание второго дня плей-офф Esports World Cup 2025 по Dota 2

Сегодня, 17 июля в столице Саудовской Аравии пройдут два оставшихся четвертьфинала турнира по Dota 2 в рамках Кубка мира по киберспорту.

Победители обоих матчей пройдут во второй полуфинал Esports World Cup, где завтра встретятся в очной серии. Проигравшие займут 5–8-е места и получат по $ 125 тыс.

Матчи Esports World Cup 2025 по Dota 2 на четверг, 17 июля:

12:00. Четвертьфинал, BetBoom Team (Россия) — Tundra Esports (Европа);

— Tundra Esports (Европа); 15:30. Четвертьфинал, Team Liquid (Швеция) — Team Falcons (Ближний Восток).

Общий призовой фонд составляет $ 3 млн. Гранд-финал турнира пройдёт в субботу, 19 июля.