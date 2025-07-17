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Esports World Cup 2025. Плей-офф. День 8
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12:00 Мск
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Расписание игр второго дня плей-офф Esports World Cup 2025 по Dota 2 — все матчи 17 июля

Расписание второго дня плей-офф Esports World Cup 2025 по Dota 2
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Сегодня, 17 июля в столице Саудовской Аравии пройдут два оставшихся четвертьфинала турнира по Dota 2 в рамках Кубка мира по киберспорту.

Права на трансляцию матчей четвертьфинала EWC 2025 по Dota 2 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Победители обоих матчей пройдут во второй полуфинал Esports World Cup, где завтра встретятся в очной серии. Проигравшие займут 5–8-е места и получат по $ 125 тыс.

Матчи Esports World Cup 2025 по Dota 2 на четверг, 17 июля:

  • 12:00. Четвертьфинал, BetBoom Team (Россия) — Tundra Esports (Европа);
  • 15:30. Четвертьфинал, Team Liquid (Швеция) — Team Falcons (Ближний Восток).

Общий призовой фонд составляет $ 3 млн. Гранд-финал турнира пройдёт в субботу, 19 июля.

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