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Сериал «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» продлили на третий сезон

Сериал «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» продлили на третий сезон
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Издание Variety объявило, что сериал «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» продлили на третий сезон. Два сезона уже можно посмотреть в Сети.

В новом сезоне Ниган и Мэгги окончательно отбросят разногласия и будут работать сообща, чтобы дать отпор всем противникам и сделать Манхэттен пригодным местом для дальнейшего выживания и процветания цивилизации.

«Ходячие мертвецы: Мёртвый город» — сериал, разворачивающийся во вселенной «Ходячих мертвецов» и рассказывающий о том, как заклятые враги Ниган и Мэгги отправляются в Нью-Йорк, чтобы спасти Хершела Ри — сына Мэгги.

Съёмки третьего сезона начнутся осенью, точной даты пока нет.

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