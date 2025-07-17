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Из «Фантастической четвёрки» вырезали сцены с Джоном Малковичем и его злодеем

Из «Фантастической четвёрки» вырезали сцены с Джоном Малковичем и его злодеем
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Как оказалось, из «Фантастической четвёрки» вырезали сцены с Красным призраком, которого сыграл Джон Малкович. Хоть персонажа и показывали в трейлере, фрагменты с его участием из картины убрали.

Сцены с Малковичем были в начале «Фантастической четвёрки», где подробно рассказывалось о первых годах супергеройской жизни семьи, в том числе о том, как они сражались с Красным призраком и его командой супер-обезьян.

По словам режиссёра ленты Мэтта Шекмана, поначалу Красный призрак органично смотрелся в сюжете фильме, однако потом сцены с ним убрали, так как они выбивались из общей сюжетной линии фильма.

Премьера «Фантастической четвёрки» состоится 25 июля.

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