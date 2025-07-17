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Депутат Госдумы посоветовал отключить одну функцию в YouTube

Депутат Госдумы посоветовал отключить одну функцию в YouTube
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Первый заместитель руководителя комитета Государственной думы России по информационной политике Антон Горелкин посоветовал россиянам отключить автовоспроизведения в YouTube.

По словам Горелкина, отключение функции позволит избежать нежелательного контента, который может навредить в том числе и детям.

Ну вообще опцию автовоспроизведения я уже давно рекомендую всем отключать, это одно из базовых правил цифровой гигиены, которое защитит и вас, и ваших детей от случайного потребления нежелательного контента.

Также Горелкин отметил, что в функции автовоспроизведения можно случайно наткнуться на экстремистский контент, и чтобы этого избежать, нужно отключать опцию.

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