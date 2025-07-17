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Фильм «Отель «У погибшего альпиниста» выйдет 28 января 2027 года

Фильм «Отель «У погибшего альпиниста» выйдет 28 января 2027 года
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Кинокомпания «Марс Медиа» объявила «Кинопоиску», что фильм «Отель «У погибшего альпиниста» выйдет в прокат 28 явнаря 2027 года.

Изображение с датой премьеры

Фото: «Марс Медиа»

«Отель «У погибшего альпиниста» — новая экранизация фантастического детектива братьев Стругацких. По сюжету, инспектор Петер Глебски, получив анонимное письмо о готовящемся убийстве, приезжает в горный отель.

Режиссёром картины выступает Александр Домогаров-младший. Главные роли исполняют Евгений Цыганов (Петер Глебски), Сергей Маковецкий (Алек Сневар), Александр Балуев (господин Мозес), Светлана Ходченкова (госпожа Мозес), Дмитрий Лысенков (Симон Симонэ) и другие.

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