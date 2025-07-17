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«Это классно»: дочь Анастасии Заворотнюк — о сериале «Няня Оксана» с Олесей Иванченко

«Это классно»: дочь Анастасии Заворотнюк — о сериале «Няня Оксана» с Олесей Иванченко
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В конце июня анонсировали сериал «Няня Оксана», который вдохновлён культовым ситкомом «Моя прекрасная няня». Роль главной героини в новом проекте досталась ведущей шоу «Натальная карта» Олесе Иванченко.

На новую версию «Моей прекрасной няни» отреагировала Анна Заворотнюк — дочь Анастасии Заворотнюк, игравшей ведущую роль в ситкоме. Анна дала свою положительную реакцию на своеобразной переосмысление проекта, в котором снималась её мама.

Это классно. Посмотрю с удовольствием!»

Премьера шоу «Няня Оксана» состоится в сентябре, точную дату пока не называют. Режиссёром сериала выступила Евгения Абдель-Фаттах.

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