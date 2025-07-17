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Для «Фантастической четвёрки» сложнее всего было найти актёра на роль Мистера Фантастика

Для «Фантастической четвёрки» сложнее всего было найти актёра на роль Мистера Фантастика
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Режиссёр «Фантастической четвёрки» Мэтт Шекман рассказал, что актёра на роль Мистера Фантастика было сложнее всего найти. Причина — постановщик видел определённый образ персонажа, который могли воплотить далеко не все актёры.

По словам Шекмана, персонаж проходит большой путь от учёного-ботаника до величайшего супергероя и лидера Мстителей (об этом, кстати, пока нигде не говорили).

Он превращается из учёного-ботаника, запертого в лаборатории, в мужа и отца, готового на всё ради защиты семьи, в парня, возглавляющего Мстителей. Я понял, что версия, которую мы создаём, должна включать в себя все эти элементы.

Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»).

Премьера фильма в зарубежных кинотеатрах состоится уже 25 июля.

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