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«Супермена» начали показывать в России на два дня раньше

«Супермена» начали показывать в России на два дня раньше
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В российских кинотеатрах уже стартовали показы фильма «Супермена» — на два дня раньше изначально заявленных сроков, то есть 17 июля вместо 19 числа.

  • В Санкт-Петербурге фильм показывают такие киносети, как Mori Cinema, «Киноград», «Кинополиск», «Люксор» и «Мираж».
  • В Москве залов ещё больше — Mori Cinema, «Атлантис Кино», «Алмаз Синема», «Киноквартал», «Киномакс», «Космик», «Люксор», «Мираж Синема», «Синема Стар» и другие.

«Супермен» — первый фильм новой киновселенной DC, за создание которой отвечает Джеймс Ганн («Стражи Галактики», «Отряд самоубийц: Миссия навылет»). Фильм уже успешно стартовал в международном прокате и собрал хорошие отзывы от первых зрителей.

Почитать про сам фильм можно в нашем обзоре
Новое начало для киновселенной DC. Каким получился фильм «Супермен»
Новое начало для киновселенной DC. Каким получился фильм «Супермен»
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