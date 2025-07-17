Умер Юрий Кара — режиссёр фильмов «Завтра была война» и «Воры в законе»

По данным издания «Интерфакс», из жизни ушёл Юрий Кара. Мужчине было 70 лет, причины смерти не называются. О смерти Юрия в Ялте рассказал собеседник агентства.

Юрий Викторович скончался вчера в Ялте.

Кара снял множество фильмов, среди которых в том числе «Завтра была война», «Воры в законе», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», «Мастер и Маргарита» и другие картины. Также Кара был членом Союза кинематографистов России и членом правления гильдии кинорежиссёров России.

В 1982 году Юрий поступил во ВГИК, который окончил в 1987 году. Первый успех к режиссёру пришёл после его дипломной работы «Завтра была война». Кинокартина была продана в 48 странах мира.