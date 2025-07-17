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«Полноценный фильм ужасов»: режиссёр Джеймс Ганн — о фильме DC про Глиноликого

«Полноценный фильм ужасов»: режиссёр Джеймс Ганн — о фильме DC про Глиноликого
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Издание CBS Mornings взяло интервью у режиссёра нового «Супермена» Джеймса Ганна. Он рассказал о работе над фильмом киновселенной DC про Глиноликого.

По словам постановщика, новая картина про злодея Бэтмена будет входить в общую супергеройскую вселенную. При этом лента будет отличаться от «Супермена» и представит зрителям настоящий фильм ужасов.

Фильм про Глиноликого совершенно отличается от «Супермена», хотя его события происходят в той же вселенной. Это полноценный фильм ужасов. Мы хотим делать так же и дальше: как будто у компании нет фирменного стиля, которому будут следовать все фильмы киновселенной. Сценаристы и режиссёры принесут свой взгляд в каждую из картин. Точно так же создаются комиксы DC.

«Глиноликий» выйдет в кино 11 сентября 2026 года. Он станет следующим крупным проектом DC Studios после «Супергёрл». Режиссёром выступит Джеймс Уоткинс — автор знаменитого триллера «Не говори никому» с Джеймсом Макэвоем. Главную роль исполнит Том Рис Харрис («Под подозрением»).

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