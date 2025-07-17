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M0NESY — о новом патче в CS2: всё правильно, фиксите MP9

M0NESY — о новом патче в CS2: всё правильно, фиксите MP9
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Снайпер Team Falcons Илья m0NESY Осипов отреагировал на свежие изменения в Counter-Strike 2, появившиеся с запуском третьего сезона режима Premier. В коротком, но ёмком сообщении в «Tелеграме» он выразил полное одобрение переработке одного из самых популярных SMG в игре:

Всё правильно, фиксите мп9.

Разработчики не стали мелочиться: в обновлении, вышедшем в ночь на 17 июля, был не только обновлён маппул, но и серьёзно переработан баланс вооружения. В частности, MP9 — традиционный выбор для экономических раундов защиты — теперь стреляет куда менее стабильно. Valve увеличила отдачу и снизила точность при стрельбе в прыжке, что должно снизить его эффективность на ближней дистанции.

Многие профессионалы уже давно жаловались на его «имбалансность» — особенно в руках игроков с хорошим передвижением и таймингом. Теперь, с ослаблением мобильности и точности, мета может серьёзно измениться, и это может заставить команды искать новые решения на force-buy.

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