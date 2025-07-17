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Критики холодно приняли фильм «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — как и оригинал

Критики холодно приняли фильм «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — как и оригинал
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18 июля состоится премьера фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — продолжение известной хоррор-серии 1997 года. Критики уже посмотрели ленту и холодно оценили её: на Rotten Tomatoes картина получила 48% свежести.

При этом картину рекомендуют к просмотру чуть больше обозревателей, чем оригинальный фильм — лента 1997 года получила 45% свежести. Некоторые критики отмечают, что фильму удалось создать напряжение в кадре, но сюжет получился слишком предсказуемым. «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» ругают также за переизбыток фансервиса — новым зрителям будет тяжело полюбить картину, а поклонникам оригинала станет скучно.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»:

Перезапуск фильма лучше оригинального сиквела. Есть несколько стоящих моментов, однако в целом, к сожалению, лента получилась весьма посредственной.
Глупый, неуклюжий и бессмысленный триллер, в котором мало страха и острых ощущений.
«Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — это, по сути, летний фильм, воплощающий в себе 90-е годы: как в хорошем смысле (саундтрек и атмосфера), так и в плохом (неуместный выбор одежды).
Если отвлечься от воспоминаний, то в фильме есть несколько неплохих пасхалок и приличное количество крови. Однако сценарий нового слэшера мог бы быть лучше в плане раскрытия нового поколения персонажей.
Унизительный слэшер, который заставляет вас желать, чтобы кто-нибудь раз и навсегда положил конец популярности сиквелов.

«Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — это продолжение первых двух частей, которое игнорирует события следующих фильмов серии. По сюжету, пятеро друзей случайно становятся виновниками автокатастрофы, в которой погибает человек. Герои скрывают своё преступление, но спустя год маньяк с крюком в руке начинает по очереди их убивать. Друзьям приходится обратиться к выжившим в прошлой резне 1997 года.

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