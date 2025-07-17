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Boombl4 — о своей мечте: cкучаю по AWP, в конце карьеры хочу стать основным снайпером

Boombl4 — о своей мечте: cкучаю по AWP, в конце карьеры хочу стать основным снайпером
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Игрок BetBoom Team по CS2 Кирилл Boombl4 Михайлов признался, что по-прежнему испытывает сильную привязанность к роли снайпера и не теряет надежды вновь оказаться в снайперском амплуа — хотя бы ближе к завершению своей киберспортивной карьеры.

В комментарии он с теплотой вспомнил времена, когда мог работать с AWP чаще и свободнее.

В других шутерах я беру AWP, в NAVI я тоже был иногда вторым снайпером. Любовь к этому оружию у меня всегда была. Мне нравилось быть основным снайпером в Cloud9. Когда пришлось уйти с этой роли, то сразу начал по этому скучать, скучаю по AWP до сих пор. В конце карьеры хочу стать основным снайпером где-нибудь.

В текущем составе BetBoom Team Boombl4 выполняет роль капитана и рифлера, а основным снайпером выступает Артём ArtFr0st Харитонов. Однако, по словам Кирилла, тяга к AWP никуда не исчезла, и, похоже, идея о «второй жизни» в качестве главного авика не кажется ему несерьёзной.

К слову, за карьеру Boombl4 уже успел примерить на себя разные игровые роли — от тактического лидера в NAVI до более свободного фрагера в других командах. Период в Cloud9, хоть и не стал для него долгим, оставил приятные воспоминания, в том числе и благодаря снайперским экспериментам.

Сейчас BetBoom Team выступает на FISSURE Playground #1 — крупном LAN-турнире в Белграде с призовым фондом в $ 1 млн. Соревнование проходит с 15 по 20 июля и собрало 16 команд со всего мира. Несмотря на серьёзную конкуренцию, BetBoom уже отметилась яркой победой над Heroic и настроена идти как можно дальше.

Предлагаем ознакомиться с итогами первого дня турнира FISSURE Playground 1 по CS2
Итоги первого дня турнира FISSURE Playground 1 по CS2
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