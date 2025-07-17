apEX раскрыл имена трёх игроков, в которых верил безоговорочно — в списке легенды CS:GO

Капитан Team Vitality и один из самых харизматичных персонажей киберспортивной сцены Даниэль apEX Мадэ сделал громкое заявление. В своём откровенном признании французский игрок назвал трёх профессионалов, которые вызывали у него абсолютную уверенность в победе во время критических моментов на карте:

За всю мою карьеру было всего три игрока, в которых я настолько верил: когда видел, как они играют в клатчах, сразу понимал — всё. Раунд в кармане.

По его словам, такими игроками стали его соотечественники — легендарный Седрик RpK Гипуи, нынешняя звезда Vitality Мэтью ZywOo Эрбо и знаменитый снайпер Кенни kennyS Шраб.

Их действия сразу давали понять: «Окей, они затащат».

apEX завершил своё признание яркой фразой:

apEX верит в бога, а также в RpK, ZywOo и kennyS.

RpK, завершивший карьеру в 2021 году, запомнился фанатам как один из самых стабильных игроков французской сцены. ZywOo, двукратный лучший игрок года по версии HLTV, продолжает доминировать в составе Vitality. А kennyS, чьи агрессивные действия с AWP стали эталоном для снайперов, недавно объявил о возвращении на профессиональную сцену.

Такой выбор apEX не случаен — все трое игроков в разные годы определяли лицо французского CS:GO. Комментаторы вспоминают, как каждый из них неоднократно вытаскивал на себе решающие раунды в матчах высочайшего уровня.