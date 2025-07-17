Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

apEX раскрыл имена трёх игроков, в которых верил безоговорочно — в списке легенды CS:GO

apEX раскрыл имена трёх игроков, в которых верил безоговорочно — в списке легенды CS:GO
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан Team Vitality и один из самых харизматичных персонажей киберспортивной сцены Даниэль apEX Мадэ сделал громкое заявление. В своём откровенном признании французский игрок назвал трёх профессионалов, которые вызывали у него абсолютную уверенность в победе во время критических моментов на карте:

За всю мою карьеру было всего три игрока, в которых я настолько верил: когда видел, как они играют в клатчах, сразу понимал — всё. Раунд в кармане.

По его словам, такими игроками стали его соотечественники — легендарный Седрик RpK Гипуи, нынешняя звезда Vitality Мэтью ZywOo Эрбо и знаменитый снайпер Кенни kennyS Шраб.

Их действия сразу давали понять: «Окей, они затащат».

apEX завершил своё признание яркой фразой:

apEX верит в бога, а также в RpK, ZywOo и kennyS.

RpK, завершивший карьеру в 2021 году, запомнился фанатам как один из самых стабильных игроков французской сцены. ZywOo, двукратный лучший игрок года по версии HLTV, продолжает доминировать в составе Vitality. А kennyS, чьи агрессивные действия с AWP стали эталоном для снайперов, недавно объявил о возвращении на профессиональную сцену.

Такой выбор apEX не случаен — все трое игроков в разные годы определяли лицо французского CS:GO. Комментаторы вспоминают, как каждый из них неоднократно вытаскивал на себе решающие раунды в матчах высочайшего уровня.

apEX — лидер киберспортивного «ПСЖ»
Владелец Vitality: мы стремимся к лидерству, как ПСЖ в футболе
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android