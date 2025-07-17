Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Актёр Кевин Джеймс намекнул на третью часть комедии «Одноклассники»

Актёр Кевин Джеймс намекнул на третью часть комедии «Одноклассники»
Аудио-версия:
Комментарии

Издание The Direct взяло интервью у знаменитого комедийного актёра Кевина Джеймса («Чак и Ларри: Пожарная свадьба»). Он намекнул на съёмки третьей части серии фильмов «Одноклассники».

По словам артиста, он надеется на создание продолжения популярной комедии. При этом он отметил, что с разработкой третьей части «что-то происходит».

Думаю, обсуждение третьей части было. Я надеюсь, что её планируют снять. И я думаю, что-то происходит в этом плане — что-то происходит. Пока могу сказать только так.

Комедия «Одноклассники» с Адамом Сэндлером в главной роли вышла в 2010 году. Критики разнесли фильм, а многие зрители положительно его оценили: на Rotten Tomatoes ленту рекомендуют к просмотру только 10% обозревателей, но 62% зрителей. Вторая часть вышла в 2013 году и была принята ещё хуже.

Комедийный экшен, который можно посмотреть прямо сейчас
Джон Сина и Идрис Эльба бьют белорусских гопников. Обзор фильма «Главы государств»
Джон Сина и Идрис Эльба бьют белорусских гопников. Обзор фильма «Главы государств»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android