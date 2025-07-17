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Вышел новый интригующий трейлер сериала «Чужой: Земля» — премьера 12 августа

Вышел новый интригующий трейлер сериала «Чужой: Земля» — премьера 12 августа
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Компания FX опубликовала второй трейлер сериала «Чужой: Земля». Премьера первых двух серий состоится 12 августа на стриминговом сервисе Hulu. Всего в сезоне будет восемь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале FX Networks. Права на видео принадлежат Hulu.

События шоу развернутся на Земле в 2120 году, за два года до событий оригинального фильма «Чужой». Будущий проект расскажет о вторжении опасных инопланетян на нашу планету, а местом действия выступит множество локаций на разных континентах.

Шоураннером «Чужого: Земля» выступил Ной Хоули — создатель известных сериалов «Фарго» и «Легион». Главные роли в проекте исполнили Сидни Чендлер («Шугар»), Тимоти Олифант («Крепкий орешек 4») и Алекс Лоутер («Конец ***го мира»).

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