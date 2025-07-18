Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Esports World Cup 2025. Плей-офф. День 9
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Perfecto — о воссоединении с electroNic: не верить в него — глупо

Perfecto — о воссоединении с electroNic: не верить в него — глупо
Аудио-версия:
Комментарии

Игрок Virtus.pro по Counter-Strike 2 Илья Perfecto Залуцкий высказался о возвращении в один состав с Денисом electroNic Шариповым. В интервью для YouTube-канала FISSURE CS2 Perfecto поделился впечатлениями от воссоединения с бывшим партнёром по NAVI и подчеркнул, что между ними сохранились отличные отношения:

Шероховатостей нет, потому что мы с ним разошлись на нормальной ноте, я понимал ту ситуацию, что была. Плюс я знаю, какой у Дениса потенциал, и, думаю, многие знают. Поэтому не верить в него — глупо.

Perfecto также подчеркнул профессионализм и глубокое понимание игры со стороны electroNic:

У Дениса очень крутое знание в Counter-Strike — одно из лучших, с кем я играл. Тут только нужно работать и слушать друг друга.

Воссоединение дуэта произошло на фоне неудачного выступления Virtus.pro на турнире FISSURE Playground 1, где коллектив занял последнее место в группе C, уступив TYLOO и MIBR. Несмотря на это, внутри команды сохраняется настрой на прогресс и командную химию.

Судя по словам Perfecto, он полностью готов поддерживать напарника как в игре, так и за её пределами:

Я сделаю всё, если нужно что-то сгладить, чем-то помочь.

Эти слова говорят о высоком уровне доверия и уважения между игроками, которые уже добивались успеха вместе и готовы снова побороться за трофеи.

Virtus.pro предстоит много работы, но с таким фундаментом и опытом шансов на возвращение в элиту у них предостаточно.

Предлагаем ознакомиться с итогами второго дня FISSURE Playground 1:
Итоги второго дня FISSURE Playground 1 по CS2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android