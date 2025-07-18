Perfecto — о воссоединении с electroNic: не верить в него — глупо

Игрок Virtus.pro по Counter-Strike 2 Илья Perfecto Залуцкий высказался о возвращении в один состав с Денисом electroNic Шариповым. В интервью для YouTube-канала FISSURE CS2 Perfecto поделился впечатлениями от воссоединения с бывшим партнёром по NAVI и подчеркнул, что между ними сохранились отличные отношения:

Шероховатостей нет, потому что мы с ним разошлись на нормальной ноте, я понимал ту ситуацию, что была. Плюс я знаю, какой у Дениса потенциал, и, думаю, многие знают. Поэтому не верить в него — глупо.

Perfecto также подчеркнул профессионализм и глубокое понимание игры со стороны electroNic:

У Дениса очень крутое знание в Counter-Strike — одно из лучших, с кем я играл. Тут только нужно работать и слушать друг друга.

Воссоединение дуэта произошло на фоне неудачного выступления Virtus.pro на турнире FISSURE Playground 1, где коллектив занял последнее место в группе C, уступив TYLOO и MIBR. Несмотря на это, внутри команды сохраняется настрой на прогресс и командную химию.

Судя по словам Perfecto, он полностью готов поддерживать напарника как в игре, так и за её пределами:

Я сделаю всё, если нужно что-то сгладить, чем-то помочь.

Эти слова говорят о высоком уровне доверия и уважения между игроками, которые уже добивались успеха вместе и готовы снова побороться за трофеи.

Virtus.pro предстоит много работы, но с таким фундаментом и опытом шансов на возвращение в элиту у них предостаточно.