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DC готовится к анонсу фильма «Чудо-женщина»

DC готовится к анонсу фильма «Чудо-женщина»
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Аккаунты в соцсетях, посвящённые известной супергероине DC Чудо-женщине, сменили логотип. Cудя по всему, обновление связано со скорым анонсом одноимённого фильма.

Фото: DC Studios

По данным СМИ, студия DC активно работает над картиной о Чудо-женщине. Она войдёт в общую киновселенную, первым фильмом которой стал «Супермен» Джеймса Ганна. Пока нет никаких данных о кастинге на главную роль и даты выхода.

В предыдущих фильмах серии «Чудо-женщина» главную героиню сыграла Галь Гадот («Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»). Всего в киновселенной DC вышло две сольных картины про знаменитую амазонку. Персонаж также появлялся в других лентах, таких как «Лига Справедливости Зака Снайдера» и «Флэш».

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