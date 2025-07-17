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Сериал по Assassin's Creed запущен в работу: Netflix нашла авторов

Сериал по Assassin's Creed запущен в работу: Netflix нашла авторов
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Netflix дал зелёный свет на создание сериала по мотивам Assassin's Creed: проект находился в работе около пяти лет, пока компания искала нужных авторов для шоу. Теперь их наконец-то нашли: место шоураннера займут двое сценаристов, которые также будут авторами и продюсерами новинки.

  • Дэвид Винер («Дивный новый мир», «Бойтесь ходячих мертвецов», «Плоть и кости», Halo).
  • Роберто Патино («Сыны анархии», «ДМЗ», «Мир Дикого Запада»).

Для обоих писателей «Кредо убийцы» станет дебютом в роли шоураннеров: на прошлых проектах они выступали сценаристами нескольких эпизодов и исполнительными продюсерами сериалов.

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