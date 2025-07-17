Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мультсериал «Неуязвимый» продлили на пятый сезон

Мультсериал «Неуязвимый» продлили на пятый сезон
Комментарии

Компания Amazon объявила, что мультсериал «Неуязвимый» продлён на пятый сезон. Дата премьеры продолжения супергеройского шоу пока неизвестна. Четвёртый сезон выйдет в 2026 году.

Авторы отметили, что уже записали реплики для обоих предстоящих сезонов. Теперь создатели трудятся над анимацией продолжения.

«Неуязвимый» представляет собой экранизацию одноимённых комиксов Роберта Киркмана — автора «Ходячих мертвецов». Сюжет рассказывает историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. Вскоре юноша обнаруживает, что у него тоже есть суперсилы, и выясняет, что его отец совсем не тот, кем хочет казаться.

Все новости о другом сериале про подростка с необычными силами
Абсолютно все подробности сериала «Гарри Поттер» — LIVE
Live
Абсолютно все подробности сериала «Гарри Поттер» — LIVE
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android