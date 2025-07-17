«Телеграм» откроет своё представительство в России

На сайте Роскомнадзора появилась информация о создании представительства «Телеграма» в России. Сейчас оно находится на стадии согласования.

Таким образом, руководство мессенджера начнёт в полной мере соблюдать закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Согласно закону, платформы, ежесуточная аудитория которых превышает более 500 тыс. пользователей, обязаны выполнить ряд требований. Владельцам мессенджера необходимо зарегистрировать личный кабинет приложения на сайте РКН, указать форму обратной связи и создать представительство или филиал на территории РФ.

Часть требований руководство «Телеграм» выполнило. После открытия представительства приложение сможет продолжить стабильно работать на территории РФ.