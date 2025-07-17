Появились первые кадры триллера The Ballad Of A Small Player с Колином Фарреллом

Стриминговый сервис Netflix представил первые кадры фильма The Ballad Of A Small Player («Баллада о мелком игроке»). Премьера триллера состоится 29 октября.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Картина представляет собой экранизацию одноимённого романа Лоуренса Осборна. Сюжет повествует о Дойле — игроке в карты, который скрывается в Макао из-за огромных долгов. Там он встречает девушку, которая поможет ему спастись.

Главную роль в ленте сыграл Колин Фаррелл («Пингвин»). В фильме также снялись Тильда Суинтон («Выживут только любовники»), Чэнь Фала («Шан-Чи и легенда десяти колец») и Алекс Дженнингс («Гангстерленд»). Режиссёром выступил Эдвард Бергер — автор фильма «Конклав».