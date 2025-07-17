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Мортал Комбат 2 трейлер смотреть дата выхода

Вышел первый трейлер «Мортал Комбат 2»
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Warner Bros. и New Line Cinema выпустили первый трейлер фильма «Мортал Комбат 2», премьера которого состоится уже 24 октября 2025 года. Сначала в кинотеатрах, а через месяц-два можно ожидать премьеру в онлайне.

Видео доступно на YouTube-канале Mortal Kombat. Права на видео принадлежат Warner Bros и New Line Cinema.

Если первый фильм был скорее подводкой к турниру, то второй явно со всей силы мчится в действие, пытаясь использовать как можно больше особенностей первоисточника — тут многократно больше знакомых персонажей и локаций. При этом главным героем, видимо, станет Джонни Кейдж в исполнении Карла Урбана.

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