Представлены постеры героев фильма «Мортал Комбат 2»
WB и New Line Cinema с выпуском дебютного трейлера «Мортал Комбат 2» опубликовали 16 персональных постеров героев фильма.
Вместе с этим создатели фильма назвали сиквел очень большим и важным: если первая часть просто сделала очертания для киновселенной, то сиквел станет большим событийным фильмом, который поставит «Мортал Комбат» на пьедестал.
Шао Канг — Мартин Форд
Фото: WB
Джонни Кейдж — Карл Урбан
Фото: WB
Соня Блейд — Джессика МакНэми
Фото: WB
Рейден — Таданобу Асано
Фото: WB
Кун Лао — Макс Хуанг
Фото: WB
Китана — Аделин Рудольф
Фото: WB
Джейд — Тати Габриэль
Фото: WB
Синдел — Ана Ту Нгуен
Фото: WB
Лу Кан — Луди Лин
Фото: WB
Би-Хан — Джо Таслим
Фото: WB
Скорпион — Хироюки Санада
Фото: WB
Шан Цзун — Чин Хань
Фото: WB
Барака — СиДжей Блумфилд
Фото: WB
Джакс — Мекад Брукс
Фото: WB
Кано — Джош Лоусон
Фото: WB
Коул Янг — Льюис Тан
Фото: WB
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