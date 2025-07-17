Представлены постеры героев фильма «Мортал Комбат 2»

WB и New Line Cinema с выпуском дебютного трейлера «Мортал Комбат 2» опубликовали 16 персональных постеров героев фильма.

В первом трейлере много жестокости Видео Вышел первый трейлер «Мортал Комбат 2»

Вместе с этим создатели фильма назвали сиквел очень большим и важным: если первая часть просто сделала очертания для киновселенной, то сиквел станет большим событийным фильмом, который поставит «Мортал Комбат» на пьедестал.

Шао Канг — Мартин Форд

Фото: WB

Джонни Кейдж — Карл Урбан

Фото: WB

Соня Блейд — Джессика МакНэми

Фото: WB

Рейден — Таданобу Асано

Фото: WB

Кун Лао — Макс Хуанг

Фото: WB

Китана — Аделин Рудольф

Фото: WB

Джейд — Тати Габриэль

Фото: WB

Синдел — Ана Ту Нгуен

Фото: WB

Лу Кан — Луди Лин

Фото: WB

Би-Хан — Джо Таслим

Фото: WB

Скорпион — Хироюки Санада

Фото: WB

Шан Цзун — Чин Хань

Фото: WB

Барака — СиДжей Блумфилд

Фото: WB

Джакс — Мекад Брукс

Фото: WB

Кано — Джош Лоусон

Фото: WB

Коул Янг — Льюис Тан

Фото: WB