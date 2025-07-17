Фильм Ильи Найшуллера «Главы государств» стал самым популярным на Amazon

Компания Amazon сообщила, что фильм российского режиссёра Ильи Найшуллера «Главы государств» стал самым популярным на стриминговом сервисе Prime Video. Картина занимает первое место по просмотрам на протяжении двух недель.

Фото: Amazon

Сам постановщик поблагодарил команду, с которой создавал «Глав государств», и выразил признательность зрителям. Найшуллер отметил, что работал над лентой три года и без профессиональной съёмочной группы не смог бы снять достойный фильм.

Все три года работы над «Главами государств» я был уверен, что «глуповатый» подход к жанру комедийного боевика, где сочетание классического голливудского стиля, банальной доброты, насилия, с щепоткой брутальности, приправленным настоящей, не искусственной теплотой, создаст настоящий попкорновый фильм, который понравится публике. Как режиссёры мы придумываем идею, убеждаем студию и актёров в её эффективности, делимся ею с нашими командами, позволяем им довести её до совершенства, насколько это возможно. Спасибо Amazon, моим продюсерам, моим невероятным актёрам и съёмочной группе за то, что верили и поддерживали меня на протяжении всего процесса. И самое главное, спасибо всем зрителям за просмотр.

«Главы государств» рассказывают историю премьер-министра Великобритании и президента США, на которых совершается атака прямо в самолёте. Чиновники чудом выживают и оказываются в центре мирового заговора, и теперь им необходимо объединить усилия, чтобы выбраться из передряги. Главные роли в фильме сыграли Идрис Эльба («Тихоокеанский рубеж») и Джон Сина («Миротворец»).