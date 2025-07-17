Билеты на новый фильм Кристофера Нолана «Одиссея» практически раскупили за сутки

17 июля открылись продажи билетов на фильм «Одиссея» Кристофера Нолана. Буквально за считанные часы их практически полностью раскупили — во многих кинотеатрах остались места только в первом ряду.

Фото: AMC

Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя воплотит на экране Мэтт Дэймон («Отступники»). В фильме также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

Съёмки ленты стартовали в феврале и уже прошли в Италии, Греции, Марокко и Исландии. «Одиссея» стала первым фильмом, который полностью снимут на IMAX-камеры. Премьера картины состоится 17 июля 2026 года.